Попытка №2: В Стамбуле 10-11 мая состоится очередной раунд переговоров по зерновой сделке
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. 10-11 мая Украина, Турция, рф и ООН проведут очередной раунд переговоров по продлению зернового соглашения, срок действия которого истекает 18 мая (по мнению рф), пишет УНН.
Первой о запланированных переговорах сообщила российская сторона.
«У нас запланирована встреча высокого уровня в четырехстороннем формате в Стамбуле», - отметил замглавы МИДа рф вершинин.
Его слова подтвердили в Турции. Как пишет Анадолу со ссылкой на Минобороны Турции, кроме продолжения Черноморской зерновой инициативы, планируется также обсудить «разработку детального и безопасного плана эвакуации для возвращения торговых судов и их экипажей, которые застряли в украинских портах из-за конфликтных условий».
Украинская сторона информацию о запланированных переговорах 10-11 не подтверждает, но и не опровергает.
Напомним
Первый раунд переговоров по продлению зернового соглашения состоялся 5 мая. Однако стороны так и не достигли компромисса.
Дополнение
В Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины заявили, что рф в очередной раз заблокировала зерновой коридор и саботирует инспекцию судов. Из-за этого в территориальных водах Турции находятся 90 кораблей.
Эту информацию подтвердили в ООН. Заявили, что инспекции судов с зерном не проводятся уже два дня, а общее количество проверок с начала мая снизилось.