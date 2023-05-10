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Попытка №2: В Стамбуле 10-11 мая состоится очередной раунд переговоров по зерновой сделке

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 мая. УНН. 10-11 мая Украина, Турция, рф и ООН проведут очередной раунд переговоров по продлению зернового соглашения, срок действия которого истекает 18 мая (по мнению рф), пишет УНН.

Первой о запланированных переговорах сообщила российская сторона.

«У нас запланирована встреча высокого уровня в четырехстороннем формате в Стамбуле», - отметил замглавы МИДа рф вершинин.

Его слова подтвердили в Турции. Как пишет Анадолу со ссылкой на Минобороны Турции, кроме продолжения Черноморской зерновой инициативы, планируется также обсудить «разработку детального и безопасного плана эвакуации для возвращения торговых судов и их экипажей, которые застряли в украинских портах из-за конфликтных условий».

Украинская сторона информацию о запланированных переговорах 10-11 не подтверждает, но и не опровергает.

Напомним

Первый раунд переговоров по продлению зернового соглашения состоялся 5 мая. Однако стороны так и не достигли компромисса.

Дополнение

В Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины заявили, что рф в очередной раз заблокировала зерновой коридор и саботирует инспекцию судов. Из-за этого в территориальных водах Турции находятся 90 кораблей.

Эту информацию подтвердили в ООН. Заявили, что инспекции судов с зерном не проводятся уже два дня, а общее количество проверок с начала мая снизилось.

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