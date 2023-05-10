Спроба №2: У Стамбулі 10-11 травня відбудеться черговий раунд переговорів щодо зернової угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. 10-11 травня Україна, Туреччина, рф та ООН проведуть черговий раунд переговорів щодо продовження зернової угоди, термін дії якої спливає 18 травня (на думку рф), пише УНН.
Першою про заплановані переговори повідомила російська сторона.
«У нас запланована зустріч високого рівня у чотиристоронньому форматі у Стамбулі», - зазначив заступник голови мзс рф вершинін.
Його слова підтвердили у Туреччині. Як пише Анадолу з посиланням на Міноборони Туреччини, окрім продовження Чорноморської зернової ініціативи, планується також обговорити «розробку детального та безпечного плану евакуації для повернення торговельних суден та їхніх екіпажів, які застрягли в українських портах через конфліктні умови».
Українська сторона інформацію про заплановані переговори 10-11 не підтверджує, але і не спростовує.
Нагадаємо
Перший раунд переговорів щодо продовження зернової угоди відбувся 5 травня. Однак сторони так і не досягли компромісу.
Доповнення
У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України заявили, що рф у черговий раз заблокувала зерновий коридор та саботує інспекцію суден. Через це у територіальних водах Туреччини перебувають 90 кораблів.
Цю інформацію підтвердили в ООН. Заявили, що інспекції суден із зерном не проводяться вже два дні, а загальна кількість перевірок з початку травня знизилася.