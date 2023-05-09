Зерновий коридор: ООН заявила, що судна із зерном не інспектували два дні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Офіс Координатора ООН з питань Чорноморської зернової ініціативи заявив, що інспекції суден із зерном не проводиться вже два дні, а загальна кількість перевірок з початку місяця знизилася, пише УНН з посиланням на CNN.
Деталі
За останні два дні не було оглянуто жодного судна в межах угоди, укладеної за посередництва ООН з метою сприяння життєво важливому експорту зерна з України, повідомив у понеділок Офіс Координатора ООН з питань Чорноморської зернової ініціативи.
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"Спільний координаційний центр не проводив жодних перевірок вчора і сьогодні", - ідеться в повідомленні, де додається, що з початку місяця кількість перевірок знизилася.
Доповнення
Напередодні Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України заявило, що рф у черговий раз заблокувала дію зернової угоди. У територіальних водах Туреччини в очікуванні інспекції перебували 90 суден. За даними відомства, «експорт української агропродукції зерновим коридором у квітні не дотягнув і до 3 млн тонн».
Туреччина, ООН, росія та Україна підписали у Стамбулі у липні минулого року угоду про відновлення експорту зерна з трьох українських чорноморських портів, який було припинено після початку російсько-української війни у лютому 2022 року. Термін дії угоди спливає 18 травня.
Чергова зустріч у чотиристоронньому форматі щодо продовження зернової угоди запланова на на 10-11 травня. Попередня зустріч представників чотирьох сторін відбулася 5 травня. Однак, досягти компромісу у продовженні Чорноморської зернової ініціативи не вдалося.
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