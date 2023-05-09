Зерновой коридор: ООН заявила, что суда с зерном не инспектировали два дня

Детали

За последние два дня не было осмотрено ни одного судна в рамках соглашения, заключенного при посредничестве ООН с целью содействия жизненно важному экспорту зерна из Украины, сообщил в понедельник Офис Координатора ООН по вопросам Черноморской зерновой инициативы.

Цитата

"Совместный координационный центр не проводил никаких проверок вчера и сегодня", - говорится в сообщении, гле добавляется, что с начала месяца количество проверок снизилось.

Дополнение

Накануне Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины заявило, что рф в очередной раз заблокировала действие зернового соглашения. В территориальных водах Турции в ожидании инспекции находятся уже 90 судов. По данным ведомства «экспорт украинской агропродукции по зерновому коридору в апреле не дотянул и до 3 млн тонн».

Турция, ООН, россия и Украина подписали в Стамбуле в июле прошлого года соглашение о возобновлении экспорта зерна из трех украинских черноморских портов, который был прекращен после начала российско-украинской войны в феврале 2022 года.

Срок действия соглашения истекает 18 мая.

Очередная встреча в четырехстороннем формате по продлению зернового соглашения запланирована на 10-11 мая. Предыдущая встреча представителей четырех сторон состоялась 5 мая. Однако, достичь компромисса в продолжении Черноморской зерновой инициативы не удалось.

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