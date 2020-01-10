Дело убийства Шеремета: суд продолжил рассмотрение апелляции на арест Антоненко
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Киевский апелляционный суд продолжил рассмотрение апелляционной жалобы на арест ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета, передает корреспондент УНН.
Так, суд продолжил рассмотрение апелляционной жалобы на арест Антоненко.
Также, Андрей Антоненко доставили в зал судебного заседания.
Напомним, 8 января судья удовлетворила ходатайство защиты Антоненко о доставке подозреваемого в зал судебного заседания, ведь он находился на видеоконференцсвязи.
Как сообщалось, 8 января суд объявил перерыв в рассмотрении апелляционной жалобы на арест ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко.
Напомним, 23 декабря Киевский апелляционный суд оставил ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета, под арестом до 8 февраля.
Как сообщалось, Печерский районный суд Киева арестовал ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко до 8 февраля 2020 года.
Также, Киевский апелляционный суд оставил детского хирурга Юлию Кузьменко, которая является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета, под арестом до 8 февраля.
Кроме того, Дугар перевели под домашний арест в Киев.
Добавим, 12 января в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.
Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможном покушении на убийство Маруси Зверобой и похищения ее детей.
В полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.