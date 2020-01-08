Справа Шеремета: Дугарь перевели під домашній арешт до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом військову медсестру Яну Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, передає кореспондент УНН.
“Застосувати щодо підозрюваної Яни Дугарь запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту... до 8 лютого 2020 року”, — сказала суддя.
Крім того, суд змінив місце цілодобового арешту Дугарь з Дніпропетровської області на місто Київ.
Також суд поклав на Дугарь обов’язки, а саме: прибувати до прокурора, слідчого, судді за кожною вимогою, утримуватися від спілкування зі свідками, здати паспорти для виїзду за кордон та інші документи, які дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва відправив військову медсестру Яну Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, під цілодобовий домашній арешт.
Також, Київський апеляційний суд залишив дитячого хірурга Юлію Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого.
Окрім того, Київський апеляційний суд залишив ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого.
Додамо, 12 грудня у поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох людей.
Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. Остання по телефону обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій та викрадення її дітей.
У поліції озвучили основну версію вбивства Шеремета.
Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.