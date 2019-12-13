Справа Шеремета: суд відправив Дугарь під домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва відправив військову медсестру Яну Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, під цілодобовий домашній арешт, передає кореспондент УНН.
Так, суд ухвалив обрати запобіжний захід для Дугарь у виді цілодобового домашнього арешту до 8 лютого 2020 року.
Також суд поклав на Дугарь обов’язки, а саме: прибувати до прокурора, слідчого, судді за кожною вимогою, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого проживання або роботу та утримуватися від спілкування зі свідками, здати паспорти для виїзду за кордон та інші документи, які дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
Нагадаємо, прокуратура просила для Дугарь цілодобовий домашній арешт.
Додамо, 12 грудня у поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох людей.
Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. Остання по телефону обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій та викрадення її дітей.
Також у поліції озвучили основну версію вбивства Шеремета.
Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.