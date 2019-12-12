Вбивство Павла Шеремета: все, що відомо про розслідування

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що слідчі Нацполіції затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета — це Яна Дугарь, Юлія Кузьменко та громадянина Андрія Антоненко. Їм інкримінують злочин, вчинений за статтею 115 Кримінального кодексу України, повідомляє УНН.

“Головне слідче управління НПУ затримало підозрюваних у справі про вбивство Павла Шеремета. Та за санкцією Генпрокуратури, оголосили їм про підозру. Наразі тривають активні слідчі дії. Але ми вважаємо, що справа має велике суспільне значення, тому проводимо брифінг про хід розслідування. Ви дізнаєтесь про мотиви вбивства, його ймовірні версії та схожі злочини, які вивели слідство на можливих замовників. На розголошення цих даних є дозвіл слідства, як це передбачено статтею 222 КПК”, — заявив Арсен Аваков.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року біля 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

“Інформація, яку ви отримаєте, на жаль, є не тільки сенсаційною, але і шокуючою. Українське суспільство має чітко усвідомлювати, де та межа, за якою патріотизм перетворюється на зраду своєї країни, злочин. Тому, це складна розмова, але необхідна”, — сказав Аваков на прес-конференції за результатами розслідування.

Слідство на початковому етапі розглядало різні версії.

“Слідство висунуло відразу декілька версій злочину. Перша — помилка в об’єкті злочину, з огляду на те, що цей автомобіль належав Олені Притулі, керівнику сайту „Українська правда“. Друга — побутові ситуації. Третя — професійна діяльність журналіста. Та четверта версія — дестабілізація ситуації в державі. Після відпрацювання три версії не знайшли підтвердження. Тому, слідство виділило основну причину вбивства — дестабілізація ситуації в державі”, — сказав заступник голови НПУ — начальник кримінальної поліції Євген Коваль

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Він наголосив, що в ході відпрацювання цієї версії, слідство дослідило всі вибухи, які відбувалися в Україні до та після вбивства Павла Шеремета. Особливу увагу привернуло два злочини — підрив електроопори в Херсонській області у 2015 році та невдалий замах на бізнесмена у місті Косів у 2018 році.

“Одним з організаторів вибуху у Херсонській області є громадянин на прізвище Онацик. На фото з місця пригоди видно, що там є невідома особа у одязі зі специфічним малюнком на спині. Слідство встановило, що це громадянин Антоненко, який живе у центрі Києва, неподалік від місця, де вбили Шеремета. Антоненко має двох друзів Юлію Кузьменко та чоловіка К на псевдо Електрик. Вони неодноразово зустрічалися, в тому числі, і на тлі допомоги військовим. Другий злочин, який привернув нашу увагу — замах на бізнесмена Ч у Косові. Під час замаху використали майже такий взривний пристрій, на якому і підірвався Павло Шеремет. Слідство встановило, на якому автомобілі приїздили злочинці. Молекулярними експертизами було визначено, що на вибухівці лишилися сліди ДНК сімейного подружжя — Владислава та Інни Грищенко”, — розповів начальник кримінальної поліції.

Євген Коваль також наголосив, що у поле зору потрапив громадянин В, на псевдо Пістолет, який возив Грищенка у Косів. А під час затримання Грищенка на його автомобілі приїхав чоловік на псевдо Електрик.

“Нас зацікавила — громадянка Кузьменко, яка є співмешканкою громадянина К, громадянка Дугаль та Антоненко Андрій. На допит викликали громадянина В, як свідка у вбивстві Шеремета. Далі слідство дослідило телефонні дзвінки цієї групи і прийшло до висновку, що ця тема їх хвилює. На наступний день після виклику на допит, громадянин В вчиняє самогубство. У телефонній розмові з чоловіком Інна Грищенко стверджує, що це навіть на краще”, — зазначив Євген Коваль

Слідчі продовжували розслідування та проводили системні обшуки. Особливу увагу слідства привернула Яна Дугаль, яка ділиться з групою своїми пересторогами щодо проведення обшуків за місцем проживання. Вона висловлює побоювання, що слідчі знайшли докази на іншій її квартирі.

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Таким чином, відокремили осіб, які об’єктивно підозрюються у вбивстві Павла Шеремета — це Яна Дугарь, Юлія Кузьменко, Антоненко та подружжя Грищенків. Окремо слідство передало відео на експертизу до Національного дослідного інституту, де навіть дослідили аналіз ходи підозрюваних та людей, зафіксованих на відеозаписах. До роботи залучили навіть американського експерта — Бірча. За результатами, було визначено, що вибухівку закладала Кузьменко Юлія, а допомагав — громадянин Антоненко.

“Саме в цей час телефони у підозрюваних були вимкненими. Що для них взагалі не характерно. Також слідство встановило, що громадянин Антоненко носить одяг зі специфічними принтами та навіть більше, як раз в цей період шкутильгав, оскільки переніс операцію на нозі”, — наголосив Євген Коваль.

Окремо він зазначив, що зазначені особи планували новий сценарій дестабілізації ситуації — обрати відому особу та зробити її сакральною жертвою. Підозрювані планували створити ситуацію, коли нападають на відому волонтерку Марусю Звіробій.

Євген Коваль заявив, що слідство Нацполіції провело понад 800 виїмок інформації та документів, допитано понад 3700 осіб, призначено 47 експертиз, відпрацьовано 577 будинків, проаналізовано 80 мільйонів телефонних розмов, досліджено відеозаписи з 221 камери спостереження.