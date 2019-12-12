“Тихо прийшов, тихо пішов”: хто такий Андрій Riffmaster, обвинувачений у вбивстві Шеремета
Київ • УНН
Поліція заявила про розкриття вбивства Павла Шеремета
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У справі про вбивство Павла Шеремета затримали ряд осіб. Першим про своє затримання заявив Андрій Антоненко, відомого як Riffmaster. УНН зібрав факти відомі про військового та музиканта.
Андрій Антоненко є засновником гурту Riffmaster. Рок-гурт був заснований 2003 року. 2014 року Riffmaster разом із Сашком Положинським записали пісню “Земля” про події, які відбуваються на теренах України.
Окрім музичної кар’єри Антоненко служив у війську. Він є сержантом Сил спецоперацій.
Він є автором після “Тихо прийшов, тихо пішов”, яку називають піснею сил спецпризначення.
У соціальній мережі Антоненко пише, що є учасником проектів ADEM, DAZ Machine. Навчався в Barkly International College, живе Los Angeles, California
У справі про вбивство Шеремета окрім Андрія Антоненка, затримані зокрема Петро Киян, Яна Дугарь та волонтерку Юлію Кузьменко. Також у справі фігурує Влад Грищенко — десантника з позивним Буча. Ще один підозрюваний покінчив з собою до затримання.
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