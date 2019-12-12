"Тихо пришел, тихо ушел": кто такой Андрей Riffmaster, обвиняемый в убийстве Шеремета
Киев • УНН
Полиция заявила о раскрытии убийства Павла Шеремета
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В деле об убийстве Павла Шеремета задержали ряд лиц. Первым о своем задержании заявил Андрей Антоненко, известный как Riffmaster. УНН собрал факты известные о военном и музыканте.
Андрей Антоненко является основателем группы Riffmaster. Рок-группа была основана в 2003 году. 2014 Riffmaster вместе с Сашком Положинским записали песню "Земля" о событиях, которые происходят на территории Украины.
Кроме музыкальной карьеры Антоненко служил в армии. Он является сержантом Сил спецопераций.
Он также является автором после "Тихо пришел, тихо ушел", которую называют песней сил спецназначения.
В социальной сети Антоненко пишет, что является участником проектов ADEM, DAZ Machine. Учился в Barkly International College, живет Los Angeles, California.
В деле об убийстве Шеремета кроме Андрея Антоненко, задержаны в частности Петр Киян, Яна Дугар и волонтерку Юлию Кузьменко. Также в деле фигурирует Влад Грищенко - десантника с позывным Буча. Еще один подозреваемый покончил с собой до задержания.
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