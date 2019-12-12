"Тихо пришел, тихо ушел": кто такой Андрей Riffmaster, обвиняемый в убийстве Шеремета

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 42777 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 102876 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 136367 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 141016 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 136155 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 169977 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 115549 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113533 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110224 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132459 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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"Тихо пришел, тихо ушел": кто такой Андрей Riffmaster, обвиняемый в убийстве Шеремета

"Тихо пришел, тихо ушел": кто такой Андрей Riffmaster, обвиняемый в убийстве Шеремета

Киев  •  УНН

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Полиция заявила о раскрытии убийства Павла Шеремета

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В деле об убийстве Павла Шеремета задержали ряд лиц. Первым о своем задержании заявил Андрей Антоненко, известный как Riffmaster. УНН собрал факты известные о военном и музыканте.

Андрей Антоненко является основателем группы Riffmaster. Рок-группа была основана в 2003 году. 2014 Riffmaster вместе с Сашком Положинским записали песню "Земля" о событиях, которые происходят на территории Украины.

Кроме музыкальной карьеры Антоненко служил в армии. Он является сержантом Сил спецопераций.

Он также является автором после "Тихо пришел, тихо ушел", которую называют песней сил спецназначения.

В социальной сети Антоненко пишет, что является участником проектов ADEM, DAZ Machine. Учился в Barkly International College, живет Los Angeles, California.

В деле об убийстве Шеремета кроме Андрея Антоненко, задержаны в частности Петр Киян, Яна Дугар и волонтерку Юлию Кузьменко. Также в деле фигурирует Влад Грищенко - десантника с позывным Буча. Еще один подозреваемый покончил с собой до задержания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В деле убийства Шеремета полиция допросила более 3,7 тысячи человек

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