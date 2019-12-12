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У справі вбивства Шеремета поліція допитала понад 3,7 тисячі осіб

У справі вбивства Шеремета поліція допитала понад 3,7 тисячі осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. У справі вбивства Павла Шеремета поліція допитала понад 3 700 осіб та провела майже 50 експертиз. Про це під час брифінгу розповів заступник глави Національної поліції — начальник кримінальної поліції Євгена Коваля, передає кореспондент УНН.

“Проведено понад 800 виїмок документів та інформацію, у тому числі у операторів мобільного зв’язку. Допитано понад 3 700 осіб. Проведено 47 експертиз ( у тому числі комплексних). Також, було відпрацьовано більше ніж 577 будинків, а також близько 4 300 квартир”, — сказав Коваль.

Також, за його словами, проаналізовано 80 млн. телефонних з’єднань та 44 тис абонентів. Досліджено відеозаписи з 221 камери зовнішнього спостереження. Зокрема тривалість фіксації запису на деяких по часу становило від 5 діб до 2-х місяців.

Як повідомлялося, Національна поліція України затримала та оголошує підозру затриманим у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета влітку 2016 року.

Нагадаємо, музикант Андрій Riffmaster Антоненко заявив, що його обвинувачують у вбивстві Павла Шеремета.

Окрім того, з’явилась інформація ще про двох затриманих у справі вбивства Шеремета.

Також, раніше у поліції назвали основні версії вбивства Шеремета.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року біля 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

Українські Національні Новини

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