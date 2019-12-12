Убийство Павла Шеремета: все, что известно о расследовании

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По состоянию на 12 декабря, подозрение вручено 3 из 5 вероятно причастных к убийству лиц

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что следователи Нацполиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета - это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко. Им инкриминируют преступление, совершенное по статье 115 Уголовного кодекса Украины, сообщает УНН.

"Главное следственное управление НПУ задержало подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета. И с санкцией Генпрокуратуры, объявили им о подозрении. Сейчас идут активные следственные действия. Но мы считаем, что дело имеет большое общественное значение, потому проводим брифинг о ходе расследования. Вы узнаете о мотивах убийства, его вероятных версиях и похожих преступлениях, которые вывели следствие на возможных заказчиков. На разглашение этих данных есть разрешение следствия, как это предусмотрено статьей 222 УПК", - заявил Арсен Аваков.

Напомним, 20 июля 2016 года в 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

"Информация, которую вы получите, к сожалению, является не только сенсационной, но и шокирующей. Украинское общество должно четко осознавать, где та грань, за которой патриотизм превращается в предательство своей страны, преступление. Поэтому, это сложный разговор, но необходимый", - сказал Аваков на пресс-конференции по результатам расследования.

Следствие на начальном этапе рассматривало разные версии.

"Следствие выдвинуло сразу несколько версий преступления. Первая - ошибка в объекте преступления, учитывая то, что этот автомобиль принадлежал Елене Притуле, руководителю сайта "Украинская правда". Вторая - бытовые ситуации. Третья - профессиональная деятельность журналиста. И четвертая версия - дестабилизация ситуации в государстве. После отработки три версии не нашли подтверждения. Поэтому, следствие выделило основную причину убийства - дестабилизация ситуации в государстве", - сказал заместитель председателя НПУ - начальник криминальной полиции Евгений Коваль.

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Он отметил, что в ходе отработки этой версии, следствие исследовало все взрывы, которые происходили в Украине до и после убийства Павла Шеремета. Особое внимание привлекло два преступления - подрыв электроопоры в Херсонской области в 2015 году и неудачное покушение на бизнесмена в городе Косив в 2018 году.

"Одним из организаторов взрыва в Херсонской области является гражданин по фамилии Онацик. На фото с места происшествия видно, что там есть неизвестный в одежде со специфическим рисунком на спине. Следствие установило, что это гражданин Антоненко, который живет в центре Киева, неподалеку от места, где убили Шеремета. У Антоненко есть двое друзей Юлия Кузьменко и мужчина К псевдо Электрик. Они неоднократно встречались, в том числе, и на фоне помощи военным. Второй преступление, что привлекло наше внимание - покушение на бизнесмена М в Косиве. Во время покушения использовали почти такое же взривное устройство, на котором и подорвался Павел Шеремет. Следствие установило, на каком автомобиле приезжали преступники. Молекулярными экспертизами было определено, что на взрывчатке остались следы ДНК супругов - Владислава и Инны Грищенко", - рассказал начальник криминальной полиции.

Евгений Коваль также отметил, что в поле зрения попал гражданин В, псевдо Пистолет, который возил Грищенко в Косив. А при задержании Грищенко на его автомобиле приехал мужчина по кличке Электрик.

"Нас заинтересовала - гражданка Кузьменко, которая является сожительницей гражданина К, гражданка Дугарь и Антоненко Андрей. На допрос вызвали гражданина В, в качестве свидетеля в убийстве Шеремета. Далее следствие исследовало телефонные звонки этой группы и пришло к выводу, что эта тема их волнует. На следующий день после вызова на допрос, гражданин В совершает самоубийство. В телефонном разговоре с мужем Инна Грищенко утверждает, что это даже к лучшему", - отметил Евгений Коваль.

Следователи продолжали расследование и проводили системные обыски. Особое внимание следствия привлекла Яна Дугарь, которая делится с группой своими предостережениями о проведении обысков по месту жительства. Она выражает опасения, что следователи нашли доказательства в другой ее квартире.

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Таким образом, отделили лиц, которые объективно подозреваются в убийстве Павла Шеремета - это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко. Отдельно следствие передало видео на экспертизу в Национальный исследовательский институт, где даже исследовали анализ ходдьбы подозреваемых и людей, зафиксированных на видеозаписях. К работе привлекли даже американского эксперта - Бирча. По результатам, было определено, что взрывчатку закладывала Кузьменко Юлия, а помогал - гражданин Антоненко.

"Именно в это время телефоны у подозреваемых были выключенными. Что для них вообще не характерно. Также следствие установило, что гражданин Антоненко носит одежду со специфическими принтами и даже больше, чем раз в этот период хромал, поскольку перенес операцию на ноге", - подчеркнул Евгений Коваль.

Отдельно он отметил, что указанные лица планировали новый сценарий дестабилизации ситуации - выбрать известную личность и сделать ее сакральной жертвой. Подозреваемые планировали создать ситуацию, когда нападают на известную волонтерку Марусю Звиробий.

Евгений Коваль заявил, что следствие Нацполиции провело более 800 выемок информации и документов, допрошено более 3700 человек, назначено 47 экспертиз, отработано 577 домов, проанализированы 80 млн телефонных разговоров, исследованы видеозаписи с 221 камеры наблюдения.

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