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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113228 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 132619 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 107007 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108899 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108768 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131975 просмотра

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Дело Шеремета: Дугарь перевели под домашний арест в Киев

Дело Шеремета: Дугарь перевели под домашний арест в Киев

Киев  •  УНН

 • 12454 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом военную медсестру Яну Дугарь, которая является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, передает корреспондент УНН.

"Применить к подозреваемой Яне Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста ... до 8 февраля 2020 года", - сказала судья.

Кроме того, суд изменил место круглосуточного ареста Дугар из Днепропетровской области на город Киев.

Также суд возложил на Дугарь обязанности, а именно: прибывать к прокурору, следователю, судье по каждому требованию, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Напомним, Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугарь, которая является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, под круглосуточный домашний арест.

Также, Киевский апелляционный суд оставил детского хирурга Юлию Кузьменко, которая является подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета, под арестом до 8 февраля.

Кроме того, Киевский апелляционный суд оставил ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета, под арестом до 8 февраля.

Добавим, 12 января в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.

Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможное покушение на убийство Маруси Звиробий и похищение ее детей.

В полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.

Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

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