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Справа вбивства Шеремета: суд залишив лікарку Кузьменко під арештом

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Київський апеляційний суд залишив дитячого хірурга Юлію Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого, передає кореспондент УНН.

"(Запобіжний захід – ред.) залишити без змін", - сказав суддя під вигуки "Ганьба!"

Раніше суд арештував до 8 лютого 2020 року дитячого хірурга Юлію Кузьменко.

Нагадаємо, напередодні Київський апеляційний суд залишив ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого.

Також у цій справі Печерський районний суд Києва відправив військову медсестру Яну Дугарь під цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

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