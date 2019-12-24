Дело убийства Шеремета: суд оставил врача Кузьменко под арестом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Киевский апелляционный суд оставил детского хирурга Юлию Кузьменко, которая является подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета, под арестом до 8 февраля, передает корреспондент УНН.
"(Меру пресечения - ред.) оставить без изменений", - сказал судья под крики "Позор!"
Ранее суд арестовал до 8 февраля 2020 года детского хирурга Юлию Кузьменко.
Напомним, накануне Киевский апелляционный суд оставил ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета, под арестом до 8 февраля.
Также в этом деле Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.