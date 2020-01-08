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Справа вбивства Шеремета: суд знову переніс розгляд апеляції на арешт Антоненка

Київ • УНН

 • 11120 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Київський апеляційний суд знову переніс розгляд апеляційної скарги на арешт ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета, передає кореспондент УНН.

“Оголосити перерву у судовому засідання до 10 січня о 11:30”, - сказала суддя.

Так, суддя задовольнила клопотання захисту Антоненка про доставлення підозрюваного до залу судового засідання. Адже під час початку розгляду апеляційної скарги він був на відеоконференцзв’язку.

Нагадаємо, 23 грудня Київський апеляційний суд залишив ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва арештував ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка до 8 лютого 2020 року.

Також, Київський апеляційний суд залишив дитячого хірурга Юлію Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого.

Додамо, 12 грудня у поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох людей.

Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. Остання по телефону обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій та викрадення її дітей.

У поліції озвучили основну версію вбивства Шеремета.

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