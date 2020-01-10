Справа вбивства Шеремета: суд продовжив розгляд апеляції на арешт Антоненка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Київський апеляційний суд продовжив розгляд апеляційної скарги на арешт ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета, передає кореспондент УНН.
Так, суд продовжив розгляд апеляційної скарги на арешт Антоненка.
Також, Андрій Антоненко доставили до зали судового засідання.
Нагадаємо, 8 січня суддя задовольнила клопотання захисту Антоненка про доставлення підозрюваного до залу судового засідання, адже він перебував на відеоконференцзв’язку.
Як повідомлялося, 8 січня суд оголосив перерву у розгляді апеляційної скарги на арешт ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка.
Нагадаємо, 23 грудня Київський апеляційний суд залишив ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого.
Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва арештував ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка до 8 лютого 2020 року.
Також, Київський апеляційний суд залишив дитячого хірурга Юлію Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого.
Окрім того, Дугарь перевели під домашній арешт до Києва.
Додамо, 12 грудня у поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох людей.
Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. Остання по телефону обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій та викрадення її дітей.
У поліції озвучили основну версію вбивства Шеремета.