Дело танкера "Delfi": в ГПСУ не видят вины экс-командира корабля морской охраны

В ГПСУ напомнили, что в суд направили обвинительный акт в отношении бывшего командира корабля Одесского отряда морской охраны, который является подозреваемым по делу танкера “Delfi”.

По версии следствия, в ноябре 2019 года командир корабля Морской охраны, находясь на службе по охране государственной границы в акватории Черного моря, неподалеку от Одесского морского порта, знал об имеющихся на танкере нарушениях и не принял мер по его задержанию и конвоированию в ближайший порт.

Цитата

“На самом же деле, оснований для задержания и конвоирования судна в порт не было, ведь режим государственной границы Украины не нарушался и нарушений пограничного законодательства со стороны судна и экипажа также не было”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в то же время, экипаж корабля Морской охраны, выполняя приказ на охрану государственной границы, после проведения осмотра танкера “Delfi”, зафиксировал ряд нарушений в судовых документах, отметил неудовлетворительное состояние самого судна, угрозу навигационной и экологической безопасности, в частности, в тех погодных условиях, которые прогнозировались.

Отмечается, что о таком положении вещей немедленно были проинформированы взаимодействующие органы, к компетенции которых относится возможность повлиять на устранение выявленных нарушений: Государственная экологическая инспекция, Государственная фискальная служба, Администрация морских портов, Государственная служба морского и речного транспорта, СБУ и Нацполиция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд взыскал с владельца танкера Delfi более 16 тыс. долл. из-за загрязнения Черного моря

“Отметим, что судно „Delfi под флагом Молдовы находилось с закрытой границей в территориальном море Украины, пользуясь свободой судоходства в соответствии с нормами международного права, — значит, государственную границу Украины не нарушало”, — сообщили в ГПСУ.

В ГПСУ отмечают, что учитывая аварийное состояние судна, сложные погодные условия, очевидной была необходимость проведения спасательной операции.

Обеспечение же безопасности плавания не относится к компетенции морской охраны Госпогранслужбы.

Кроме того, в рамках развития ситуации в порту Южный состоялось межведомственное совещание всех структур, к компетенции которых относилось решение вопросов с аварийным судном. Решение совещания зафиксировано протоколом, но конкретных действий по буксировке судна и постановки его в порт ни одним компетентным ведомством предусмотрено не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Суд признал за государством право собственности на танкер Delfi

Также сообщается, что когда по открытым каналам связи капитан судна “Delfi” подал сигнал бедствия, корабль Морской охраны оставался рядом, в готовности спасти экипаж до прибытия буксиров и катера Морской поисково-спасательной службы. В то же время, корабль морской охраны по техническим характеристикам не предназначен для буксировки судна с таким дедвейтом. Но спасти людей был готов.

“Таким образом, командир корабля Морской охраны, как ответственный и профессиональный офицер, в пределах своей компетенции выполнил все возложенные на него задачи и по вопросам обеспечения охраны государственной границы, и целесообразной участия в спасательной операции, и сохранение жизни и здоровья своего экипажа”, — говорится в сообщении.

В ГПСУ надеются, что суд детально рассмотрит и вынесет справедливое решение в данном вопросе.

"Государственная пограничная служба Украины поддерживает офицера в отстаивании честного имени и безоговорочной компетентности и не видит в действиях командира корабля Морской охраны состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 Ст. 425 УКУ”, — отметили в ГПСУ.

Дополнение

По делу танкера “Delfi” сообщено о подозрении бывшему командиру корабля морской охраны Одесского отряда морской охраны.

Также бывшему капитану порта "Южный" сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия — танкер “Delfi” сорвался якоря и разлил нефтепродукты.