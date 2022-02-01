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Шахед-136

Справа танкера "Delfi": судитимуть екскомандира корабля морської охорони

Справа танкера "Delfi": судитимуть екскомандира корабля морської охорони

Київ • УНН

 • 16358 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. До суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього командира корабля Одеського загону морської охорони, який є підозрюваним у справі танкера "Delfi". Про це УНН повідомляє з посиланням на ОГПУ.

Цитата

“Прокурори Приморської окружної прокуратури Одеси скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього командира корабля Одеського загону морської охорони за фактом недбалого ставлення до військової служби, що заподіяло істотну шкоду (ч. 3 ст. 425 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що у листопаді 2019 року командир корабля, перебуваючи на судні морської охорони, що несло бойове чергування в акваторії Чорного моря поблизу Одеського морського порту, знав про наявні порушення у танкера “Delfi” та не вжив заходів щодо його затримання та конвоювання до найближчого порту.

“Під час огляду судна прикордонниками встановлено, що танкер перетнув державний кордон України без необхідних документів та з меншою за необхідну кількістю екіпажу — командою із 3-х замість 5-ти осіб. Також було зафіксовано непрацездатність головних двигунів судна, втрату одного з якорів, нестабільно працюючі системи зв’язку, відсутність палива та провізії, що створювало передумови для загрози життю та здоров’ю членів екіпажу”, — зазначається в повідомленні.

В прокуратурі зауважують, що внаслідок цього вантажний танкер в умовах шторму зірвався з якоря та, дрейфуючи, сів на мілину поблизу одеського пляжу “Дельфін”, де стався витік нафтопродуктів, що призвело до закриття пляжу.

Доповнення

У справі танкера “Delfi” повідомлено про підозру колишньому командиру корабля морської охорони Одеського загону морської охорони.

Також колишньому капітану порту Південний повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки — танкер “Delfi” зірвався якоря і розлив нафтопродукти.

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