Справа танкера "Delfi": судитимуть екскомандира корабля морської охорони
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. До суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього командира корабля Одеського загону морської охорони, який є підозрюваним у справі танкера "Delfi". Про це УНН повідомляє з посиланням на ОГПУ.
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“Прокурори Приморської окружної прокуратури Одеси скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього командира корабля Одеського загону морської охорони за фактом недбалого ставлення до військової служби, що заподіяло істотну шкоду (ч. 3 ст. 425 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що у листопаді 2019 року командир корабля, перебуваючи на судні морської охорони, що несло бойове чергування в акваторії Чорного моря поблизу Одеського морського порту, знав про наявні порушення у танкера “Delfi” та не вжив заходів щодо його затримання та конвоювання до найближчого порту.
“Під час огляду судна прикордонниками встановлено, що танкер перетнув державний кордон України без необхідних документів та з меншою за необхідну кількістю екіпажу — командою із 3-х замість 5-ти осіб. Також було зафіксовано непрацездатність головних двигунів судна, втрату одного з якорів, нестабільно працюючі системи зв’язку, відсутність палива та провізії, що створювало передумови для загрози життю та здоров’ю членів екіпажу”, — зазначається в повідомленні.
В прокуратурі зауважують, що внаслідок цього вантажний танкер в умовах шторму зірвався з якоря та, дрейфуючи, сів на мілину поблизу одеського пляжу “Дельфін”, де стався витік нафтопродуктів, що призвело до закриття пляжу.
Доповнення
У справі танкера “Delfi” повідомлено про підозру колишньому командиру корабля морської охорони Одеського загону морської охорони.
Також колишньому капітану порту Південний повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки — танкер “Delfi” зірвався якоря і розлив нафтопродукти.