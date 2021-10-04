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Справа танкера "Delfi": командиру корабля морської охорони повідомили про підозру

Справа танкера "Delfi": командиру корабля морської охорони повідомили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У справі танкера "Delfi" повідомлено про підозру колишньому командиру корабля морської охорони Одеського загону морської охорони, передає УНН із посилання на прокуратуру Одеської області.

Цитата

“... повідомлено про підозру колишньому командиру корабля морської охорони Одеського загону морської охорони у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що заподіяло істотну шкоду, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, 16 листопада 2019 року командир корабля, перебуваючи у пункті постійної дислокації на кораблі морської охорони, що несло бойове чергування в акваторії Чорного моря поблизу Одеського морського порту, достеменно знаючи про наявні порушення у танкера “Delfi”, не вжив заходів щодо його затримання та конвоювання до найближчого порту.

Зокрема, під час огляду судна прикордонниками встановлено, що танкер перетнув державний кордон України без необхідних документів та з меншою за необхідну кількістю екіпажу, з командою із 3-х замість 5-ти осіб.

Також було зафіксовано незадовільний стан судна, а саме непрацездатність головних двигунів судна, втрату одного з якорів, не стабільно працюючі системи зв’язку, відсутність палива та провізії, що створювало передумови до загрози життю та здоров’ю членів екіпажу та сторонніх осіб.

Внаслідок чого, 22 листопада 2019 року вантажний танкер, перебуваючи у Чорному морі в акваторії порту “Південний”, в умовах шторму, був зірваний з якоря та, дрейфуючи, сів на мілину поблизу одеського пляжу “Дельфін”, де стався витік нафтопродуктів.

Раніше

Колишньому капітану порту Південний повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки — танкер "Delfi" зірвався якоря і розлив нафтопродукти.

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