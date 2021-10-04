Справа танкера "Delfi": командиру корабля морської охорони повідомили про підозру

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“... повідомлено про підозру колишньому командиру корабля морської охорони Одеського загону морської охорони у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що заподіяло істотну шкоду, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, 16 листопада 2019 року командир корабля, перебуваючи у пункті постійної дислокації на кораблі морської охорони, що несло бойове чергування в акваторії Чорного моря поблизу Одеського морського порту, достеменно знаючи про наявні порушення у танкера “Delfi”, не вжив заходів щодо його затримання та конвоювання до найближчого порту.

Зокрема, під час огляду судна прикордонниками встановлено, що танкер перетнув державний кордон України без необхідних документів та з меншою за необхідну кількістю екіпажу, з командою із 3-х замість 5-ти осіб.

Також було зафіксовано незадовільний стан судна, а саме непрацездатність головних двигунів судна, втрату одного з якорів, не стабільно працюючі системи зв’язку, відсутність палива та провізії, що створювало передумови до загрози життю та здоров’ю членів екіпажу та сторонніх осіб.

Внаслідок чого, 22 листопада 2019 року вантажний танкер, перебуваючи у Чорному морі в акваторії порту “Південний”, в умовах шторму, був зірваний з якоря та, дрейфуючи, сів на мілину поблизу одеського пляжу “Дельфін”, де стався витік нафтопродуктів.

Раніше

Колишньому капітану порту Південний повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки — танкер "Delfi" зірвався якоря і розлив нафтопродукти.