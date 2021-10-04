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Дело танкера "Delfi": командиру корабля морской охраны сообщили о подозрении

Дело танкера "Delfi": командиру корабля морской охраны сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

 • 19272 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. В деле танкера "Delfi" сообщено о подозрении прежнему командиру корабля морской охраны Одесского отряда морской охраны, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Одесской области.

Цитата

"... сообщено о подозрении прежнему командиру корабля морской охраны Одесского отряда морской охраны в небрежном отношении военного должностного лица к службе, причинившее существенный вред, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, 16 ноября 2019 года командир корабля, находясь в пункте постоянной дислокации на корабле морской охраны, который нес боевое дежурство в акватории Черного моря вблизи Одесского морского порта, точно зная об имеющихся нарушениях у танкера "Delfi", не принял мер по его задержанию и конвоированию в ближайший порт.

В частности, при осмотре судна пограничниками установлено, что танкер пересек государственную границу Украины без необходимых документов и с менее необходимого количества экипажа, с командой из 3-х вместо 5-ти человек.

Также было зафиксировано неудовлетворительное состояние судна, а именно неработоспобность главных двигателей судна, потерю одного из якорей, нестабильно работающие системы связи, отсутствие топлива и провизии, что создавало предпосылки к угрозе жизни и здоровью членов экипажа и посторонних лиц.

В результате, 22 ноября 2019 года грузовой танкер, находясь в Черном море в акватории порта "Южный", в условиях шторма, был сорван с якоря и, дрейфуя, сел на мель возле одесского пляжа "Дельфин", где произошла утечка нефтепродуктов.

Ранее

Бывшему капитану порта Южный сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия - танкер "Delfi" сорвался якоря и разлил нефтепродукты.

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