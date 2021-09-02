Справа танкера "Delfi": екскапітану порту Південний за службову недбалість загрожує до 5 років ув'язнення

Деталі

За даними слідства, колишній капітан порту Південний із 2 до 22 листопада 2019 року не вжив необхідних та передбачених законом заходів і не оцінив загрози виникнення надзвичайної ситуації у вигляді дрейфу неконтрольованого технічно несправного судна "Delfi". Танкер без належних документів та з меншою кількістю екіпажу, ніж було потрібно, перетнув державний кордон України в зоні його відповідальності.

Унаслідок цього під час шторму 22 листопада 2019 року вантажний танкер в акваторії порту Південний зірвався якоря та, дрейфуючи, сів на мілину поблизу одеського пляжу "Дельфін".

Розмір заподіяних збитків ДП "Адміністрація морських портів України" за період проведення аварійно-рятувальних робіт із локалізації та ліквідації аварії, зокрема розливу нафтопродуктів і забруднювальних речовин із судна "Delfi", становить понад 7 млн гривень.

Колишньому капітану порту Південний повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки за ч. 2 ст. 367 КК України. Згідно зі статтею йому загрожує позбавлення волі від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Нагадаємо

Наприкінці липня 2020 року Президент доручив підйом Delfi міністру інфраструктури Владиславу Криклію. Одночасно допомогу державі запропонували дві компанії, які 26 серпня підняли танкер, а 10 вересня вже змогли почати його буксирування до порту Чорноморськ. 10 вересня 2020 року буксири завершили транспортування танкеру Delfi з міського пляжу Одеси до порту Чорноморська. Процес транспортування зайняв понад 8 годин.

Юристи зазначали після цього, що було б справедливо стягнути з судновласника "Delfi" витрати та збитки, пов’язані з підняттям танкера.

Згодом Господарський суд Одеської області зобов'язав компанію-власника танкера "Delfi" виплатити Адміністрації морських портів України понад 2,7 млн грн.