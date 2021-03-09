Суд зобов'язав власника танкера Delfi виплатити понад 2,7 млн грн

Цитата

“Задовольнити повністю позов Державного підприємства Адміністрація морських портів України в особі Одеської філії Державного підприємства Адміністрація морських портів України (Адміністрація Одеського морського порту) (65026, м. Одеса, Митна площа, 1) до MISTER DRAKE PC (Unated Kingdom, CF10 2DX, Wales, Cardiff, Churchill way, office 14-16), за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача — Капітана Одеського морського порту (65014, м. Одеса, вул. Успенська, 4) про стягнення 2 743 796,93 витрат, пов’язаних з аварійною морською подією”, — йдеться в ухвалі суду.

Також суд зобов’язав власника судна Delfi сплатити 42 тис. грн судового збору.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що збитки природі від танкера Delfi оцінюють вже у 20 тис. доларів.

Нагадаємо

10 вересня 2020 року буксири завершили транспортування танкеру Delfi з міського пляжу Одеси до порту Чорноморська. Процес транспортування зайняв понад 8 годин.

Танкер Delfi зазнав аварії біля берегів Одеси у 2019 році. До серпня ні місцева влада, ні судновласник так і не змогли його підняти. У кінці липня Президент доручив підйом Delfi міністру інфраструктури Владиславу Криклію. Одночасно допомогу державі запропонували дві авторитетні компанії — “Трансшип” і “Бруклін — Київ”, які 26 серпня підняли танкер, а 10 вересня вже змогли почати його буксирування до порту “Чорноморськ”.