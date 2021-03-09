Суд обязал владельца танкера Delfi выплатить более 2,7 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Хозяйственный суд Одесской области обязал компанию-владельца танкера Delfi выплатить Администрации морских портов Украины более 2,7 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на решение суда.
Цитата
"Удовлетворить полностью иск Государственного предприятия Администрация морских портов Украины в лице Одесского филиала Государственного предприятия Администрация морских портов Украины (Администрация Одесского морского порта) (65026, г. Одеса, Таможенная площадь, 1) в MISTER DRAKE PC (Unated Kingdom, CF10 2DX, Wales , Cardiff, Churchill way, office 14-16), при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, на стороне истца - Капитана Одесского морского порта (65014, м. Одеса, ул. Успенская, 4) о взыскании 2 743 796,93 расходов, связанных с аварийным морским событием", - говорится в постановлении суда.
Также суд обязал владельца судна Delfi оплатить 42 тыс. грн судебного сбора.
Дополнение
Ранее сообщалось, что ущерб природе от танкера Delfi оценивают уже в 20 тыс. долларов.
Напомним
10 сентября 2020 года буксиры завершили транспортировку танкера Delfi с городского пляжа Одессы в порт Черноморск. Процесс транспортировки занял более 8 часов.
Танкер Delfi потерпел крушение у берегов Одессы в 2019 году. К августу ни местные власти, ни судовладелец так и не смогли его поднять. В конце июля Президент поручил подъем Delfi министру инфраструктуры Владиславу Криклию. Одновременно помощь государству предложили две авторитетные компании - "Трансшип" и "Бруклин - Киев", которые 26 августа подняли танкер, а 10 сентября уже смогли начать его буксировки в порт "Черноморск".