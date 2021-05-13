Суд визнав за державою право власності на танкер Delfi

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“Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення сторін, суд повністю задовольнив позовні вимоги та визнав за державою України право власності на танкер-бункерувальник “Delfi”, - повідомили у суді.

Деталі

Суддя Петренко Н.Д. розглядала цю справу - № 916/3815/20 за позовом Держави України в особі Кабінету міністрів України до компанії Mister Drake PC про визнання права власності на танкер-бункерувальник Delfi. Повний текст судового рішення буде складено 24 травня 2021 року.

Ситуація з танкером

Танкер Delfi зазнав аварії біля берегів Одеси у 2019 році. До серпня ні місцева влада, ні судновласник так і не змогли його підняти. У кінці липня 2020 року Президент доручив підйом Delfi міністру інфраструктури Владиславу Криклію. Одночасно допомогу державі запропонували дві компанії, які 26 серпня підняли танкер, а 10 вересня вже змогли почати його буксирування до порту “Чорноморськ”. 10 вересня 2020 року буксири завершили транспортування танкеру Delfi з міського пляжу Одеси до порту Чорноморська. Процес транспортування зайняв понад 8 годин.

Юристи відзначали після цього, що було б справедливо стягнути з судновласника Delfi витрати та збитки, пов’язані з підняттям танкера.

Згодом Господарський суд Одеської області зобов'язав компанію-власника танкера Delfi виплатити Адміністрації морських портів України понад 2,7 млн грн.