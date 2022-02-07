Справа танкера "Delfi": у ДПСУ не бачать провини екскомандира корабля морської охорони

У ДПСУ нагадали, що до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього командира корабля Одеського загону морської охорони, який є підозрюваним у справі танкера “Delfi”.

За версією слідства, в листопаді 2019 року командир корабля Морської охорони, перебуваючи на службі з охорони державного кордону в акваторії Чорного моря, неподалік Одеського морського порту, знав про наявні на танкері порушення та не вжив заходів щодо його затримання й конвоювання до найближчого порту.

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“Насправді ж, підстав для затримання й конвоювання судна в порт не було, адже режим державного кордону України не порушувався і порушень прикордонного законодавства з боку судна і екіпажу також не було”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що водночас, екіпаж корабля Морської охорони, виконуючи наказ на охорону державного кордону, після проведення огляду танкера “Delfi”, зафіксував низку порушень у суднових документах, відмітив незадовільний стан самого судна, загрозу навігаційній та екологічній безпеці, зокрема, в тих погодних умовах, що прогнозувалися.

Зазначається, що про такий стан речей негайно були проінформовані взаємодіючі органи, до компетенції яких належить можливість вплинути на усунення виявлених порушень: Державна екологічна інспекція, Державна фіскальна служба, Адміністрація морських портів, Державна служба морського та річкового транспорту, СБУ та Нацполіція.

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“Зауважимо, що судно „Delfi“ під прапором Молдови перебувало із закритим кордоном в територіальному морі України, користуючись свободою судноплавства, відповідно до норм міжнародного права, — отже, державний кордон України не порушувало”, — інформує ДПСУ.

В ДПСУ зауважують, що враховуючи аварійний стан судна, складні погодні умови, очевидною була необхідність проведення рятувальної операції.

Забезпечення ж безпеки плавання не належить до компетенції Морської охорони Держприкордонслужби.

Окрім того, в рамках розвитку ситуації в порту Південний відбулась міжвідомча нарада всіх структур, до компетенції яких належало вирішення питань з аварійним судном. Рішення наради зафіксовано протоколом, але конкретних дій із буксирування судна і постановки його в порт жодним компетентним відомством передбачено не було.

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Також повідомляється, що коли по відкритих каналах зв’язку капітан судна “Delfi” подав сигнал лиха, корабель Морської охорони залишався поруч, в готовності врятувати екіпаж до прибуття буксирів та катеру Морської пошуково-рятувальної служби. Водночас, корабель Морської охорони за технічними характеристиками не призначений для буксирування судна з таким дедвейтом. Але врятувати людей був готовий.

“Таким чином, командир корабля Морської охорони, як відповідальний і професійний офіцер, в межах своєї компетенції виконав всі покладені на нього завдання і з питань забезпечення охорони державного кордону, і доцільної участі у рятувальній операції, і збереження життя й здоров’я свого екіпажу”, — йдеться в повідомленні.

В ДПСУ сподіваються, що суд детально розгляне і винесе справедливе рішення в порушеному питанні.

“Державна прикордонна служба України підтримує офіцера у відстоюванні чесного імені і беззаперечної компетентності і не вбачає в діях командира корабля Морської охорони складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 ККУ”, — наголосили в ДПСУ.

Доповнення

У справі танкера “Delfi” повідомлено про підозру колишньому командиру корабля морської охорони Одеського загону морської охорони.

Також колишньому капітану порту Південний повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки — танкер “Delfi” зірвався якоря і розлив нафтопродукти.