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Справа танкера "Delfi": у ДПСУ не бачать провини екскомандира корабля морської охорони

Справа танкера "Delfi": у ДПСУ не бачать провини екскомандира корабля морської охорони

Київ • УНН

 • 14849 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. У Державній прикордонній службі України завили, що в діях колишнього командира корабля Одеського загону морської охорони, який попрямував до танкера "Delfi", що затонув під одеським пляжем, не було виявлено недбалого ставлення до військової служби, що заподіяло істотну шкоду. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДПСУ.

У ДПСУ нагадали, що до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього командира корабля Одеського загону морської охорони, який є підозрюваним у справі танкера “Delfi”.

За версією слідства, в листопаді 2019 року командир корабля Морської охорони, перебуваючи на службі з охорони державного кордону в акваторії Чорного моря, неподалік Одеського морського порту, знав про наявні на танкері порушення та не вжив заходів щодо його затримання й конвоювання до найближчого порту.

Цитата

“Насправді ж, підстав для затримання й конвоювання судна в порт не було, адже режим державного кордону України не порушувався і порушень прикордонного законодавства з боку судна і екіпажу також не було”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що водночас, екіпаж корабля Морської охорони, виконуючи наказ на охорону державного кордону, після проведення огляду танкера “Delfi”, зафіксував низку порушень у суднових документах, відмітив незадовільний стан самого судна, загрозу навігаційній та екологічній безпеці, зокрема, в тих погодних умовах, що прогнозувалися.

Зазначається, що про такий стан речей негайно були проінформовані взаємодіючі органи, до компетенції яких належить можливість вплинути на усунення виявлених порушень: Державна екологічна інспекція, Державна фіскальна служба, Адміністрація морських портів, Державна служба морського та річкового транспорту, СБУ та Нацполіція.

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“Зауважимо, що судно „Delfi“ під прапором Молдови перебувало із закритим кордоном в територіальному морі України, користуючись свободою судноплавства, відповідно до норм міжнародного права, — отже, державний кордон України не порушувало”, — інформує ДПСУ.

В ДПСУ зауважують, що враховуючи аварійний стан судна, складні погодні умови, очевидною була необхідність проведення рятувальної операції.

Забезпечення ж безпеки плавання не належить до компетенції Морської охорони Держприкордонслужби.

Окрім того, в рамках розвитку ситуації в порту Південний відбулась міжвідомча нарада всіх структур, до компетенції яких належало вирішення питань з аварійним судном. Рішення наради зафіксовано протоколом, але конкретних дій із буксирування судна і постановки його в порт жодним компетентним відомством передбачено не було.

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Також повідомляється, що коли по відкритих каналах зв’язку капітан судна “Delfi” подав сигнал лиха, корабель Морської охорони залишався поруч, в готовності врятувати екіпаж до прибуття буксирів та катеру Морської пошуково-рятувальної служби. Водночас, корабель Морської охорони за технічними характеристиками не призначений для буксирування судна з таким дедвейтом. Але врятувати людей був готовий.

“Таким чином, командир корабля Морської охорони, як відповідальний і професійний офіцер, в межах своєї компетенції виконав всі покладені на нього завдання і з питань забезпечення охорони державного кордону, і доцільної участі у рятувальній операції, і збереження життя й здоров’я свого екіпажу”, — йдеться в повідомленні.

В ДПСУ сподіваються, що суд детально розгляне і винесе справедливе рішення в порушеному питанні.
“Державна прикордонна служба України підтримує офіцера у відстоюванні чесного імені і беззаперечної компетентності і не вбачає в діях командира корабля Морської охорони складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 ККУ”, — наголосили в ДПСУ.

Доповнення

У справі танкера “Delfi” повідомлено про підозру колишньому командиру корабля морської охорони Одеського загону морської охорони.

Також колишньому капітану порту Південний повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки — танкер “Delfi” зірвався якоря і розлив нафтопродукти.

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