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Дело Шеремета: омбудсмен по волонтерской деятельности сделала заявление

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Уполномоченный Президента по вопросам волонтерской деятельности Наталья Пушкарева отреагировала на объявление правоохранителями подозрения волонтерам в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Она заявила, что действия волонтеров за пределами волонтерской деятельности, если они совершались вопреки закону, не должны бросать тень на то что делают тысячи других волонтеров, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Как сообщили в Офисе Президента, отдельно участники встречи обсудили объявление правоохранителями подозрения волонтерам в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Уполномоченный Президента по вопросам волонтерской деятельности подчеркнула, что внимательно следит за этим делом. Но Офис Президента не имеет права влиять на следствие и суд, поэтому она также не будет давать публичных оценок по этому делу.

"Волонтерство - это основа любого гражданского общества. Действия волонтеров за пределами волонтерской деятельности, если они совершались вопреки закону, не должны бросать тень на то, что делают тысячи других волонтеров, без которых уже не было бы независимой Украины. И это те люди, которые действительно очень много делали и делают для страны, общества и будущего. Общество воспримет лишь следствие в рамках и справедливое решение суда. Уверена, что следователи и судьи это прекрасно осознают", - подчеркнула Наталья Пушкарева.

Как сообщал УНН, 12 мая в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек. Тогда правоохранители назвали имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета, до 8 февраля 2020 года. Врача Кузьменко также арестовали на два месяца. По версии следствия, Антоненко - организатор, а Кузьменко - исполнитель убийства Шеремета.

Также суд отправил военную медсестру Яну Дугарь, которая является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, под круглосуточный домашний арест.

Кроме этого, следователи передали адвокатам подозреваемых материалы по делу убийства Шеремета.

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