Справа Шеремета: омбудсмен з волонтерської діяльності зробила заяву

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Уповноважений Президента з питань волонтерської діяльності Наталія Пушкарьова відреагувала на оголошення правоохоронцями підозри волонтерам у рамках розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Вона заявила, що дії волонтерів поза межами волонтерської діяльності, якщо вони чинилися всупереч закону, не повинні кидати тінь на те що роблять тисячі інших волонтерів, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.