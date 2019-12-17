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Справа Шеремета: омбудсмен з волонтерської діяльності зробила заяву

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Уповноважений Президента з питань волонтерської діяльності Наталія Пушкарьова відреагувала на оголошення правоохоронцями підозри волонтерам у рамках розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Вона заявила, що дії волонтерів поза межами волонтерської діяльності, якщо вони чинилися всупереч закону, не повинні кидати тінь на те що роблять тисячі інших волонтерів, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Як повідомили в Офісі Президента, окремо учасники зустрічі обговорили оголошення правоохоронцями підозри волонтерам у рамках розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Уповноважений Президента з питань волонтерської діяльності наголосила, що уважно стежить за цією справою. Але Офіс Президента не має права впливати на слідство та суд, тому вона також не даватиме публічних оцінок щодо цієї справи.

“Волонтерство — це основа будь-якого громадянського суспільства. Дії волонтерів поза межами волонтерської діяльності, якщо вони чинилися всупереч закону, не повинні кидати тінь на те, що роблять тисячі інших волонтерів, без яких уже не було б незалежної України. І це ті люди, які справді дуже багато робили й роблять для країни, суспільства та майбутнього. Суспільство сприйме лише слідство в межах закону та справедливе рішення суду. Впевнена, що слідчі та судді це чудово усвідомлюють”, — підкреслила Наталія Пушкарьова.

Як повідомляв УНН, 12 грудня у поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох людей. Тоді ж правоохоронці назвали імена підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

14 грудня Печерський районний суд Києва арештував ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета, до 8 лютого 2020 року. Лікарку Кузьменко також арештували на два місяці. За версією слідства, Антоненко — організатор, а Кузьменко — виконавець вбивства Шеремета.

Також суд відправив військову медсестру Яну Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, під цілодобовий домашній арешт

Окрім цього, слідчі передали адвокатам підозрюваних матеріали у справі вбивства Шеремета.

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