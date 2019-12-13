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За версією слідства Антоненко організатор, а Кузьменко виконавець вбивства Шеремета

За версією слідства Антоненко організатор, а Кузьменко виконавець вбивства Шеремета

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Слідство вважає ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmasterу Антоненка організатором, а дитячого медика Юлію Кузьменко безпосереднім виконавцем вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це повідомив адвокат Влад Добош опублікувавши на своїй сторінці у Facebook копію підозри, яку вручили Кузьменко, пише кореспондент УНН.

“Досудовим слідством встановлено, що Антоненко, захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси, прагнучи зробити свої погляди об’єктом уваги громадськості, перебуваючи на території проведення АТО, з-поміж волонтерів та осіб, які пройшли військову підготовку в складі добровольчих батальйонів... вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Шеремета Павла Григоровича”, — йдеться в тексті підозри.

Так, у підозрі зазначається, що втілюючи в дію свій злочинний задум Антоненко в складі організованої групи спільних злочинних дій залучив Юлію Кузьменко, військовослужбовця за контрактом Яну Дугарь та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які мали аналогічні з ним погляди та наміри, щоб привернути увагу суспільства до націонал-радикальних ідей, які на їх думку, зможуть змінити життя суспільства.

“Діяльність учасників організованої групи здійснювалася з чіткого розподілу функцій між ними . Зокрема, Антоненко поклав на себе функції організатора та керівника... угрупування”, — зазначається у підозрі.

Також, у підозрі Антоненко разом з невідомими особами вказується, як виробник вибухового пристрою, Дугарь нібито вела розвідку місця скоєння злочину.

Згідно з документом, у ніч на 20 липня 2016 року Антоненко та Кузьменко прибули на вулицю Івана Франка в Києві, знайшли автомобіль на якому пересувався Шеремет, після чого Кузьменко підійшла до автомобіля та прикріпила вибуховий пристрій під його днище з боку водія. Після чого разом з Антоненком нібито залишили місце події.

“Таким чином Кузьменко.., підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ, а саме у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб, у складі організованої групи”, — йдеться в тексті.

Додамо, 12 грудня у поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох людей.

Як повідомлялося раніше, у службовій характеристиці військова медсестра Яна Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства Павла Шеремета, характеризується позитивно.

Нагадаємо, сьогодні правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. Остання по телефону обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій та викрадення її дітей.

Також у поліції озвучили основну версію вбивства Шеремета.

Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

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