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По версии следствия Антоненко организатор, а Кузьменко исполнитель убийства Шеремета

По версии следствия Антоненко организатор, а Кузьменко исполнитель убийства Шеремета

Киев  •  УНН

 • 15475 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Следствие считает ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко организатором, а детского медика Юлию Кузьменко непосредственным исполнителем убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщил адвокат Влад Добош опубликовав на своей странице в Facebook копию подозрения, которую вручили Кузьменко, пишет корреспондент УНН.

“Досудебным следствием установлено, что Антоненко, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности, находясь на территории проведения АТО, среди волонтеров и лиц, прошедших военную подготовку в составе добровольческих батальонов... решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Шеремета Павла Григорьевича”, — говорится в тексте подозрения.

Так, по подозрению отмечается, что воплощая в действие свой преступный замысел Антоненко в составе организованной группы совместных преступных действий привлек Юлию Кузьменко, военнослужащего по контракту Яну Дугарь и неустановленных досудебным расследованием лиц, имеющих аналогичные с ним взгляды и намерения, чтобы привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям, которые по их мнению, смогут изменить жизнь общества.

“Деятельность участников организованной группы осуществлялась с четкого распределения функций между ними. В частности, Антоненко возложил на себя функции организатора и руководителя... группировки”, — отмечается в подозрении.

Также, по подозрению Антоненко вместе с неизвестными лицами указывается, как производитель взрывного устройства, Дугарь якобы вела разведку места преступления.

Согласно документу, в ночь на 20 июля 2016 года Антоненко и Кузьменко прибыли на улицу Ивана Франко в Киеве, нашли автомобиль на котором передвигался Шеремет, после чего Кузьменко подошла к автомобилю и прикрепила взрывное устройство под его днище со стороны водителя. После чего вместе с Антоненко якобы покинули место происшествия.

“Таким образом Кузьменко..., подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.28, п 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК, а именно в убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, в составе организованной группы”, — говорится в тексте.

Добавим, 12 января в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.

Как сообщалось ранее, в служебной характеристике военная медсестра Яна Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета, характеризуется положительно.

Напомним, сегодня правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможном покушении на убийство Маруси Зверобой и похищения ее детей.

Также в полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.

Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

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