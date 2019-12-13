По версии следствия Антоненко организатор, а Кузьменко исполнитель убийства Шеремета

“Досудебным следствием установлено, что Антоненко, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности, находясь на территории проведения АТО, среди волонтеров и лиц, прошедших военную подготовку в составе добровольческих батальонов... решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Шеремета Павла Григорьевича”, — говорится в тексте подозрения.

Так, по подозрению отмечается, что воплощая в действие свой преступный замысел Антоненко в составе организованной группы совместных преступных действий привлек Юлию Кузьменко, военнослужащего по контракту Яну Дугарь и неустановленных досудебным расследованием лиц, имеющих аналогичные с ним взгляды и намерения, чтобы привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям, которые по их мнению, смогут изменить жизнь общества.

“Деятельность участников организованной группы осуществлялась с четкого распределения функций между ними. В частности, Антоненко возложил на себя функции организатора и руководителя... группировки”, — отмечается в подозрении.

Также, по подозрению Антоненко вместе с неизвестными лицами указывается, как производитель взрывного устройства, Дугарь якобы вела разведку места преступления.

Согласно документу, в ночь на 20 июля 2016 года Антоненко и Кузьменко прибыли на улицу Ивана Франко в Киеве, нашли автомобиль на котором передвигался Шеремет, после чего Кузьменко подошла к автомобилю и прикрепила взрывное устройство под его днище со стороны водителя. После чего вместе с Антоненко якобы покинули место происшествия.

“Таким образом Кузьменко..., подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.28, п 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК, а именно в убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, в составе организованной группы”, — говорится в тексте.

Добавим, 12 января в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.

Как сообщалось ранее, в служебной характеристике военная медсестра Яна Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета, характеризуется положительно.

Напомним, сегодня правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможном покушении на убийство Маруси Зверобой и похищения ее детей.

Также в полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.

Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.