Справа Шеремета: опублікували характеристику Дугарь
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У службовій характеристиці військова медсестра Яна Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства Павла Шеремета, характеризується позитивно. Про це повідомила народна депутатка від ЄС Яна Зінкевич на своїй сторінці у Facebook, зазначає УНН.
“Службова характеристика Яни Дугарь з 66 госпіталю, в якому вона служила на момент вбивства Шеремета. Характеристика звісно ж, позитивна і особливо звертаю увагу на те що з 03.06 по 28.07 вона перебувала на посаді операційної сестри (вбивство було 20 липня)”, — написала Зінкевич.
Так, в характеристиці зазначається, що за час проходження служби зарекомендувала себе виключно, як грамотний, дисциплінований і працьовитий військовослужбовець.
Додамо, 12 грудня у поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох людей.
Нагадаємо, сьогодні правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. Остання по телефону обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій та викрадення її дітей.
Також у поліції озвучили основну версію вбивства Шеремета.
Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.