Дело Шеремета: опубликовали характеристику Дугар

“Служебная характеристика Яны Дугарь из 66 госпиталя, в котором она служила в момент убийства Шеремета. Характеристика конечно же, положительная и особенно обращаю внимание на то, что с 03.06 по 28.07 она находилась в должности операционной сестры (убийство было 20 июля)”, — написала Зинкевич.

Так, в характеристике отмечается, что за время прохождения службы зарекомендовала себя исключительно, как грамотный, дисциплинированный и трудолюбивый военнослужащий.

Добавим, 12 января в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.

Напомним, сегодня правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможное покушение на убийство Маруси Зверобой и похищение ее детей.

Также в полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.

Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.