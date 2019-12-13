Дело Шеремета: опубликовали характеристику Дугар

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 40120 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 102239 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 135734 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 140438 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 135759 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 169139 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 115413 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132454 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Дело Шеремета: опубликовали характеристику Дугар

Дело Шеремета: опубликовали характеристику Дугар

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. В служебной характеристике военная медсестра Яна Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета, характеризуется положительно. Об этом сообщила народный депутат от ЕС Яна Зинкевич на своей странице в Facebook, отмечает УНН.

“Служебная характеристика Яны Дугарь из 66 госпиталя, в котором она служила в момент убийства Шеремета. Характеристика конечно же, положительная и особенно обращаю внимание на то, что с 03.06 по 28.07 она находилась в должности операционной сестры (убийство было 20 июля)”, — написала Зинкевич.

Так, в характеристике отмечается, что за время прохождения службы зарекомендовала себя исключительно, как грамотный, дисциплинированный и трудолюбивый военнослужащий.

Добавим, 12 января в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.

Напомним, сегодня правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможное покушение на убийство Маруси Зверобой и похищение ее детей.

Также в полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.

Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

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