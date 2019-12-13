Справа Шеремета: лікарку Кузьменко арештували на два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва арештував на два місяці дитячого хірурга Юлію Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства Павла Шеремета, передає кореспондент УНН.
Так, суд ухвалив обрати запобіжний захід для Кузьменко у вигляді тримання під вартою до 8 лютого.
"Застосувати тримання під вартою до 8 лютого", - сказав суддя
Додамо, 12 грудня у поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох людей.
Раніше Печерський районний суд Києва відправив військову медсестру Яну Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, під цілодобовий домашній арешт.
Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. Остання по телефону обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій та викрадення її дітей.
Як повідомлялося, за версією слідства Антоненко організатор, а Кузьменко виконавець вбивства Шеремета.
Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.