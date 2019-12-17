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Слідчі передали адвокатам підозрюваних матеріали у справі вбивства Шеремета

Слідчі передали адвокатам підозрюваних матеріали у справі вбивства Шеремета

Київ • УНН

 • 9869 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Слідчі Національної поліції України надали стороні захисту для ознайомлення всі матеріали у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, розголошення яких не суперечить чинному законодавству. Про це повідомляє пресслужба МВС України, передає УНН.

Так, повідомляється, що 17 грудня слідчі зустрілися з представником осіб, які є фігурантами кримінального провадження, розпочатого за фактом вбивства Павла Шеремета.

Слідчі надали представнику сторони захисту матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за винятком тих, розголошення яких може завадити проведенню розслідування.

За інформацією правоохоронців, йдеться, зокрема, і про заходи безпеки щодо певних осіб, які застосовувалися у цьому кримінальному провадженні. Ці дані не підлягають розголошенню у межах проведення досудового розслідування. Слідство у цій справі триває.

Як повідомляв УНН, 12 грудня у поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох людей. Тоді ж правоохоронці назвали імена підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. 

14 грудня Печерський районний суд Києва арештував ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета, до 8 лютого 2020 року. Лікарку Кузьменко також арештували на два місяці. За версією слідства, Антоненко - організатор, а Кузьменко - виконавець вбивства Шеремета

Також суд відправив військову медсестру Яну Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, під цілодобовий домашній арешт.

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