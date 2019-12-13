Дело Шеремета: адвокат заявил о суде над одной из задержанных
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Печерский районный суд города Киева планирует сегодня утром рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения одной из задержанных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета - Юлии Кузьменко. Об этом сообщил адвокат Влад Добош в Facebook, передает УНН.
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"Только что позвонили из Печерского суда. Судья Вовк назначил рассмотрение ходатайства на 9:45... Это при том, что мне еще даже не вручено ходатайство об избрании меры пресечения Юлии Кузьменко!" - написал Влад Добош.
Добавим, по "делу Шеремета" задержали нескольких человек. Прокуратура будет просить суд арестовать подозреваемых.
Напомним, в полиции назвали имена подозреваемых в убийстве Шеремета. Также в полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.
20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.