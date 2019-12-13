Справа Шеремета: адвокат заявив про суд над однією із затриманих
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Печерський районний суд міста Києва планує сьогодні вранці розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу одній із затриманих у справі вбивства журналіста Павла Шеремета - Юлії Кузьменко. Про це повідомив адвокат Влад Добош у Facebook, передає УНН.
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"Тільки-но зателефонували з Печерського суду. Суддя Вовк призначив розгляд клопотання на 9:45... Це при тому, що мені ще навіть не вручено клопотання про обрання запобіжного заходу Юлії Кузьменко!" - написав Влад Добош.
Додамо, у "справі Шеремета" затримали кількох осіб. Прокуратура проситиме суд арештувати підозрюваних.
Нагадаємо, у поліції назвали імена підозрюваних у вбивстві Шеремета. Також у поліції озвучили основну версію вбивства Шеремета.
20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.