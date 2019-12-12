Справа Шеремета: прокуратура проситиме суд арештувати підозрюваних
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Прокуратура та поліція будуть вимагати арешту для всіх підозрюваних у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.
“У нас за законодавством України є 72 години, для того, щоб було проведено рішення суду про затримання цих осіб. Прокуратура буде разом з поліцією вимагати безальтернативного арешту всіх затриманих осіб”, — сказав Антон Геращенко.
Нагадаємо, у поліції назвали імена підозрюваних у вбивстві Шеремета.
Також у поліції озвучили основну версію вбивства Шеремета.
Як повідомлялося, Національна поліція України затримала та оголошує підозру затриманим у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета влітку 2016 року.
Нагадаємо, музикант Андрій Riffmaster Антоненко заявив, що його обвинувачують у вбивстві Павла Шеремета.
Також нагадаємо, 20 липня 2016 року біля 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.