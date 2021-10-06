Дело ЧВК: суд оставил Семенченко под стражей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего нардепа Семена Семенченко, которого подозревают в создании и руководстве военизированным вооруженным формированием. Об этом УНН сообщает со ссылкой на суд.
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Сообщается, что 6 октября 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 8 сентября 2021 года, которой удовлетворено ходатайство следователя Главного управления СБ Украины в городе Киеве и Киевской области и продлено в отношении подозреваемого С. срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 6 ноября 2021 года включительно.
Детали
“По результатам апелляционного рассмотрения постановления следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 8 сентября 2021 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты — без удовлетворения”, — говорится в сообщении.
Дополнение
25 марта 2021 года бывшему народному депутату Семену Семенченко вручили уведомление о подозрении. В СБУ сообщали, что Семенченко инкриминируют создание на территории Украины незаконного вооруженного формирования.
Так, отмечалось, что Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой “частной военной компании”. По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как “внештатный агент НАБУ”.
Печерский районный суд Киева после этого отправил Семенченко под стражу.