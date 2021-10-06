Справа ПВК: суд залишив Семенченка під вартою

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього нардепа Семена Семенченка, якого підозрюють у створенні та керівництві воєнізованим збройним формуванням. Про це УНН повідомляє з посиланням на суд.

Цитата

Повідомляється, що 6 жовтня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 08 вересня 2021 року, якою задоволено клопотання слідчого Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області та продовжено відносно підозрюваного С. строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 6 листопада 2021 року включно.

Деталі

“За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 8 вересня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту — без задоволення”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

25 березня 2021 року колишньому народному депутату Семену Семенченку вручили повідомлення про підозру. У СБУ повідомляли, що Семенченку інкримінують створення на території України незаконного збройного формування.

Так, зазначалося, що Служба безпеки України викрила та припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої “приватної військової компанії”. За даними пресслужби СБУ, до її складу входили колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як “позаштатний агент НАБУ”.

Печерський районний суд Києва після цього відправив Семенченка під варту.

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