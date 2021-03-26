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Справа ПВК: суд арештував Семенченка

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Печерський районний суд Києва відправив під варту колишнього народного депутата України Семена Семенченка, якого підозрюють у створенні на території України незаконного збройного формування. Про це він повідомив у своєму відеозверненні у Facebook, передає УНН.

Цитата

“Суд прийняв рішення відправити мене за ґрати...”, — сказав Семенченко.

Що було раніше

Колишньому народному депутату України Семену Семенченку вручили повідомлення про підозру.

У СБУ повідомляли, що колишньому народному депутату України Семену Семенченку інкримінують створення на території України незаконного збройного формування.

Служба безпеки України викрила та припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої “приватної військової компанії”. За даними пресслужби СБУ, до її складу входили колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як “позаштатний агент НАБУ”.

У СБУ також заявили, що будуть нові підозри у справі про ПВК Семенченка.

Українські Національні Новини

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