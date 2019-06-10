"Дело Мораеса": Люксембург планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд

ukru
Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 5283 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 26017 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 108324 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 106207 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134622 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143275 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129470 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129968 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131187 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153313 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Из-за атаки рф на Одесскую область тысячи людей без света: показали последствия

Из-за атаки рф на Одесскую область тысячи людей без света: показали последствия

7 марта, 06:59 • 35994 просмотра
В Тернопольской области попадание двух из 6 вражеских ракет в газотранспортную сеть - глава ОВА

В Тернопольской области попадание двух из 6 вражеских ракет в газотранспортную сеть - глава ОВА

7 марта, 07:33 • 61053 просмотра
ЕС делает именно то, что хочет Трамп. Ему все еще все равно - Politico

ЕС делает именно то, что хочет Трамп. Ему все еще все равно - Politico

7 марта, 08:59 • 28309 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

12:17 • 34145 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

12:36 • 30219 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

15:14 • 12195 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 108313 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 143015 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 155248 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 214051 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

15:09 • 5981 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

13:56 • 13671 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

12:36 • 30219 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

12:17 • 34145 просмотра
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 123703 просмотра
Актуальное
"Дело Мораеса": Люксембург планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд

"Дело Мораеса": Люксембург планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд

Киев  •  УНН

 • 11486 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Федерация футбола Люксембурга обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS), если УЕФА не удовлетворит апелляцию по делу об участии нападающего сборной Украины Жуниора Мораеса в матче отбора на Евро-2020. Об этом заявил Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп, передает УНН со ссылкой на Tribuna.

"Такие планы есть, потому что международный спортивный суд - нейтральный орган. Дело Жуниора Мораеса явно нарушает правила ФИФА. Мы можем доказать, что он не жил в Украине пять лет подряд и поэтому не имел права играть. Он жил в Китае месяцами, так что прервал проживание", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы в соцсетях требуют наказать тех, кто "сливал" информацию о Мораесе

Предварительное решение УЕФА по делу Мораеса Филипп назвал прецедентом.

"Выступление украинцев было очень эмоциональным, поэтому УЕФА сослался на нормы законодательства по проживанию Швейцарии. Я надеюсь, что представитель ФИФА будет присутствовать на слушании в Ньоне 18 июня. Предварительное решение создает прецедент", - заявил он.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, отношения между президентами Федерации футбола Люксембурга и Украинской ассоциации футбола не ухудшились, говорит Филипп.

"Последняя встреча с президентом Украинской ассоциации Андреем Павелко вышла относительно нормальной, несмотря на предысторию. Мы увиделись, обнялись на конгрессе ФИФА в Париже в минувший понедельник. Он сказал, что надеется, эта история не изменит нашу дружбу", - рассказал он.

Напомним, 3 мая контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Журналист рассказал, кому было бы выгодно поражение Украины по "делу Мораеса"

По словам президента Украинской Ассоциации футбола Андрея Павелко, Украина намерена до конца отстаивать позиции законности натурализации бразильца.

"Мы готовы к любому развитию событий! Федерация футбола Украины (переименована в УАФ - ред.) всегда будет защищать интересы сборной Украины и ее игроков. Раз уж нас втянули в это рассмотрение, мы готовы пройти этот путь до конца, каким бы сложным и долгим он не был. Но болельщики могут не волноваться, поскольку нет сомнений в успешном завершении этого дела для нашей сборной. Все будет хорошо, как я и говорил в самом начале! Мы уверены в своей правоте и готовы отстаивать свою позицию в любой инстанции!" - сказал он.

По оценкам экспертов, шансов на успешную апелляцию у Португалии и Люксембурга практически нет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы