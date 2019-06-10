"Дело Мораеса": Люксембург планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд

"Такие планы есть, потому что международный спортивный суд - нейтральный орган. Дело Жуниора Мораеса явно нарушает правила ФИФА. Мы можем доказать, что он не жил в Украине пять лет подряд и поэтому не имел права играть. Он жил в Китае месяцами, так что прервал проживание", - сказал он.

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Предварительное решение УЕФА по делу Мораеса Филипп назвал прецедентом.

"Выступление украинцев было очень эмоциональным, поэтому УЕФА сослался на нормы законодательства по проживанию Швейцарии. Я надеюсь, что представитель ФИФА будет присутствовать на слушании в Ньоне 18 июня. Предварительное решение создает прецедент", - заявил он.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, отношения между президентами Федерации футбола Люксембурга и Украинской ассоциации футбола не ухудшились, говорит Филипп.

"Последняя встреча с президентом Украинской ассоциации Андреем Павелко вышла относительно нормальной, несмотря на предысторию. Мы увиделись, обнялись на конгрессе ФИФА в Париже в минувший понедельник. Он сказал, что надеется, эта история не изменит нашу дружбу", - рассказал он.

Напомним, 3 мая контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом.

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По словам президента Украинской Ассоциации футбола Андрея Павелко, Украина намерена до конца отстаивать позиции законности натурализации бразильца.

"Мы готовы к любому развитию событий! Федерация футбола Украины (переименована в УАФ - ред.) всегда будет защищать интересы сборной Украины и ее игроков. Раз уж нас втянули в это рассмотрение, мы готовы пройти этот путь до конца, каким бы сложным и долгим он не был. Но болельщики могут не волноваться, поскольку нет сомнений в успешном завершении этого дела для нашей сборной. Все будет хорошо, как я и говорил в самом начале! Мы уверены в своей правоте и готовы отстаивать свою позицию в любой инстанции!" - сказал он.

По оценкам экспертов, шансов на успешную апелляцию у Португалии и Люксембурга практически нет.