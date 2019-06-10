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"Справа Мораеса": Люксембург планує звернутися до Спортивного арбітражного суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Федерація футболу Люксембургу звернеться до Спортивного арбітражного суду (CAS), якщо УЄФА не задовольнить апеляцію у справі про участь нападника збірної України Жуніора Мораеса у матчі відбору на Євро-2020. Про це заявив Президент Федерації футболу Люксембургу Поль Філіп, передає УНН із посиланням на Tribuna.

"Такі плани є, тому що міжнародний спортивний суд - нейтральний орган. Справа Жуніора Мораеса явно порушує правила ФІФА. Ми можемо довести, що він не жив в Україні п'ять років поспіль і тому не мав права грати. Він жив в Китаї місяцями, так що перервав проживання", - сказав він.

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Попереднє рішення УЄФА у справі Мораеса Філіп назвав прецедентом.

"Виступ українців був дуже емоційним, тому УЄФА послався на норми законодавства з проживання Швейцарії. Я сподіваюся, що представник ФІФА буде присутній на слуханні в Ньоні 18-го червня. Попереднє рішення створює прецедент", - заявив він.

Попри ситуацію, що склалася, стосунки між президентами Федерації Футболу Люксембургу та Української асоціації футболу не погіршилися, каже Філіп.

"Остання зустріч з президентом Української асоціації Андрієм Павелком вийшла відносно нормальною, незважаючи на передісторію. Ми побачилися, обнялися на конгресі ФІФА в Парижі минулого понеділка. Він сказав, що сподівається, ця історія не змінить нашу дружбу", - розповів він.

Нагадаємо, 3 травня контрольно-дисциплінарний орган УЄФА підтвердив правомірність виступів Жуніора Мораеса за збірну України в матчах з Португалією і Люксембургом.

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За словами президента Української Асоціації футболу Андрія Павелка, Україна має намір до кінця відстоювати позиції законності натуралізації бразильця

"Ми готові до будь-якого розвитку подій! Федерація футболу України (перейменована в УАФ, - ред.) завжди буде захищати інтереси збірної України і її гравців. Раз вже нас втягнули в цей розгляд, ми готові пройти цей шлях до кінця, яким би складним і довгим він не був. Але вболівальники можуть не хвилюватися, оскільки немає сумнівів в успішному завершенні цієї справи для нашої збірної. Все буде добре, як я і говорив на самому початку! Ми впевнені в своїй правоті і готові відстоювати свою позицію в будь-якої інстанції!" - сказав він.

За оцінками експертів, шансів на успішну апеляцію у Португалії та Люксембургу практично немає. 

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