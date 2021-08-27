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Дело "Межигорья": заседание отложили до 4 октября из-за вызова Януковича в суд

Дело "Межигорья": заседание отложили до 4 октября из-за вызова Януковича в суд

Киев  •  УНН

 • 10575 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд отложил до 4 октября заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о присвоении Межигорья из-за необходимости осуществления его вызова в суд, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Повторно вызвать Януковича в судебное заседание путем публикации повестки о вызове в СМИ и на официальном сайте Офиса Генерального прокурора. В остальных требованиях в ходатайстве отказать", - сказала судья.

Таким образом, судебное заседание отложили на 4 октября на 9:30 в связи с необходимостью вызова Януковича в ВАКС.

Что было ранее

Защита подала ходатайство о вызове Януковича в судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения по делу о присвоении Межигорья. Адвокат отмечал, что участие может быть обеспечено по видеосвязи.

Дополнение

ВАКС 26 октября 2020 года отказал в заочном аресте Януковича из-за нарушений условий досудебного расследования по делу о присвоении Межигорья.

Апелляционная палата ВАКС также отказала в заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, поскольку следствие по делу о присвоении Межигорья было остановлено.

А в 2021 году суд разрешил заочное расследование относительно Януковича и его сына по делу Межигорья.

В конце июля этого года в ВАКС было подано ходатайство от НАБУ и САП об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Виктору Януковичу и его сыну по делу о присвоении Межигорья.

Отметим, еще ГПУ расследовала дело о завладении комплексом зданий резиденции Межигорье. В рамках этого дела было заочно сообщено о подозрении Януковичу. Позже дело передали в НАБУ и САП.

Как ранее сообщал УНН, еще Генеральная прокуратура ранее объявляла третьему президенту Украины Виктору Ющенко подозрение по статье 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

Следствие считает, что Ющенко в сговоре с экс-президентом Виктором Януковичем перевел Межигорье из подчинения Государственного управления делами в сферу ответственности Кабинета министров. Правительство после этого передало резиденцию в устав госпредприятия "Надра Украины", которое вывело Межигорье из государственной собственности в пользу фиктивной донецкой фирмы.

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