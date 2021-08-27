Справа "Межигір'я": захист Януковича заявляє, що він може взяти участь у засіданні суду по відеозв'язку

Цитата

“Участь може бути забезпечна у порядку відеоконференції...Тому ми вважаємо, що все ж таки повинна бути застосована ч. 7 ст. 135 (КПК — порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні — ред.) і ми просимо здійснити належний виклик в порядку цієї статті Віктора Федоровича в судове засідання...”, — сказав адвокат.

Суддя Вищого антикорупційного суду видалилась до нарадчої кімнати для вирішення клопотання щодо виклику в судове засідання Януковича.

Доповнення

Наприкінці липня цього року до ВАКС було подано клопотання від НАБУ і САП про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою колишньому президенту Віктору Януковичу і його синові у справі щодо привласнення Межигір’я.

Раніше повідомлялося, що Апеляційна палата ВАКС відмовила в заочному арешті колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра, оскільки слідство у справі щодо привласнення Межигір’я було зупинене.

ВАКС 26 жовтня 2020 року відмовив у заочному арешті Януковича, через порушення умов досудового розслідування у справі щодо привласнення Межигір’я.

Зазначимо, що у 2021 році суд дозволив почати розслідування щодо Януковича і його сина у справі “Межигір’я”.

Зазначимо, ще ГПУ розслідувала справу щодо заволодіння комплексом будівель резиденції Межигір’я. У межах цієї справи було заочно повідомлено про підозру Януковичу. Пізніше справу передали до НАБУ та САП.

Як раніше повідомляв УНН, ще Генеральна прокуратура раніше оголошувала третьому президенту України Віктору Ющенку підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Слідство вважає, що Ющенко у змові з експрезидентом Віктором Януковичем перевів “Межигір’я” із підпорядкування Державного управління справами до сфери відповідальності Кабінету міністрів. Уряд після цього передав резиденцію до статуту держпідприємства “Надра України”, яке вивело “Межигір’я” з державної власності на користь фіктивної донецької фірми.