Справа "Межигір'я": суд дозволив почати розслідування щодо Януковича і його сина

Цитата

“Вищий антикорупційний суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього Президента — втікача та його сина”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними САП, сьогодні слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджених прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) щодо колишнього володаря державної резиденції “Межигір’я” та його сина, які підозрюються у незаконному оберненні комплексу споруд на території Вишгородського району на свою користь. Збитки, завдані державі, перевищують 500 млн грн.

Зазначене рішення надасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваних, що вже 7 років переховуються на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.

Доповнення

Додамо, що 2 серпня ВАКС вже відкладав обрання запобіжного заходу Януковичу через клопотання сторони захисту.

Наприкінці липня цього року до ВАКС було подано клопотання від НАБУ і САП про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою колишньому президенту Віктору Януковичу і його синові у справі щодо привласнення Межигір’я.

Раніше повідомлялося, що Апеляційна палата ВАКС відмовила в заочному арешті колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра, оскільки слідство у справі щодо привласнення Межигір’я було зупинене.

ВАКС 26 жовтня 2020 року відмовив у заочному арешті Януковича, через порушення умов досудового розслідування у справі щодо привласнення Межигір’я.

Зазначимо, ще ГПУ розслідувала справу щодо заволодіння комплексом будівель резиденції Межигір’я. У межах цієї справи було заочно повідомлено про підозру Януковичу. Пізніше справу передали до НАБУ та САП.

Як раніше повідомляв УНН, ще Генеральна прокуратура раніше оголошувала третьому президенту України Віктору Ющенку підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Слідство вважає, що Ющенко у змові з експрезидентом Віктором Януковичем перевів “Межигір’я” із підпорядкування Державного управління справами до сфери відповідальності Кабінету міністрів. Уряд після цього передав резиденцію до статуту держпідприємства “Надра України”, яке вивело “Межигір’я” з державної власності на користь фіктивної донецької фірми.