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ГПУ повідомила Ющенку про підозру у привласненні "Межигір’я"

ГПУ повідомила Ющенку про підозру у привласненні "Межигір’я"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Генеральна прокуратура України повідомила про підозру третьому президенту України Віктору Ющенку у зловживанні службовим становищем та заволодінні державним комплексом "Межигір’я". Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у коментарі кореспонденту УНН.

"24 травня було складено і письмово надіслано повідомлення про підозру Ющенку у зловживанні службовим становищем і заволодінні державним комплексом "Межигір’я", будівлею, землею, загальною вартістю 40 млн грн", - зазначила Сарган.
Вона додала, що це все інкримінується частиною 5 статтею 191 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Агентстві з розшуку та менеджменту активів обрали управителем "Межигір'я" ТОВ "Скомпані". 

Як повідомляв УНН, до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов, у якому позивач просить суд заборонити Тендерному комітету АРМА укладати договір з ТОВ "Скомпані" на управління активами резиденції "Межигір’я".

Нагадаємо, 18 грудня 2018 року УНН повідомляв, що управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України готує підозру президенту України 2005 – 2010 років Віктору Ющенку.

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