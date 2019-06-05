Суд просять заборонити АРМА укладати договір із новим управителем "Межигір'я"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов, у якому позивач просить суд заборонити Тендерному комітету АРМА укладати договір з ТОВ "Скомпані" на управління активами резиденції "Межигір’я". Про це повідомила прес-служба суду, передає УНН.
"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від громадської організації до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо рішення Тендерного комітету АРМА про управління активам резиденції "Межигір’я", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати рішення Тендерного комітету Агентства про визнання ТОВ "Скомпані" переможцем (управителем) для управління арештованими активами, переданими АРМА на підставі відповідних ухвал Печерського райсуду Києва.
Водночас, до Окружного адмінсуду Києва суду також була подана заява про забезпечення позову, в якій позивач просить суд зупинити дію рішення Тендерного комітету Агентства щодо визнання переможцем конкурсу ТОВ "Скомпані" на управління активами резиденції "Межигір’я".
Крім цього, суд просять заборонити Тендерному комітету АРМА укладати договір з ТОВ "Скомпані" на управління цими активами.
"Наразі судом вирішується питання щодо відкриття провадження та наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову", - зазначили у суді.
Нагадаємо, в Агентстві з розшуку та менеджменту активів обрали управителем "Межигір'я" ТОВ "Скомпані".