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Суд просят запретить АРМА заключать договор с новым управляющим "Межигорьем"

Суд просят запретить АРМА заключать договор с новым управляющим "Межигорьем"

Киев  •  УНН

 • 9453 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. В Окружной административный суд Киева поступил иск, в котором истец просит суд запретить Тендерному комитету АРМА заключать договор с ООО "Скомпани" на управление активами резиденции "Межигорье". Об этом сообщила пресс-служба суда, передает УНН.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от общественной организации к Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений по решению Тендерного комитета АРМА об управлении активам резиденции "Межигорье", - говорится в сообщении.

В частности, истец просит суд признать противоправным и отменить решение Тендерного комитета Агентства о признании ООО "Скомпани" победителем (управляющим) для управления арестованными активами, переданными АРМА на основании соответствующих постановлений Печерского райсуда Киева.

В то же время, в Окружной админсуд Киева суд также было подано заявление об обеспечении иска, в котором истец просит суд приостановить действие решения тендерного комитета Агентства по признанию победителем конкурса ООО "Скомпани" на управление активами резиденции "Межигорье".

Кроме этого, суд просят запретить Тендерному комитета АРМА заключать договор с ООО "Скомпани" на управление этими активами.

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства и наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска", - отметили в суде.

Напомним, в Агентстве по розыску и менеджмента активов выбрали управляющим "Межигорье" ООО "Скомпани".

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