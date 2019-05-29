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АРМА обрало управителя "Межигір'я"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. В Агентстві з розшуку та менеджменту активів обрали управителем "Межигір'я" ТОВ "Скомпані". Про це повідомляється на сторінці у Facebook агентства, передає УНН.

"Тендерний комітет АРМА під час свого засідання проголосував за обрання управителем арештованих активів резиденції "Межигір"я" ТОВ "Скомпані", - повідомили в АРМА.

Як повідомляв УНН, раніше Державне бюро розслідувань порушило провадження за фактом можливої службової недбалості щодо передачі в управління арештованої резиденції "Межигір’я".

Нагадаємо, 12 березня АРМА оголосило про перезапуск конкурсу на управління резиденцією "Межигір'я".

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