ДБР зацікавилось, чому АРМА не може обрати управителя "Межигір’я"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Державне бюро розслідувань порушило провадження за фактом можливої службової недбалості щодо передачі в управління арештованої резиденції "Межигір’я". Про це повідомляє прес-служба Агентства з розшуку та менеджменту активів, передає УНН.
"16 травня 2019 року Агентство з розшуку та менеджменту активів отримало від Державного бюро розслідувань (ДБР) листа, у якому посадова особа ДБР вимагає від Агентства надати інформацію стосовно фактичного прийняття арештованих активів "Межигір’я" (рухоме та нерухоме майно, корпоративні права ТОВ "Танталіт"), їх оцінки, інвентаризації, визначення шляху управління вказаними вище активами, проведення конкурсу щодо визначення управителя активів та іншу інформацію, дотичну до питання резиденції "Межигір’я", - повідомили в АРМА.
За інформацією прес-служби, обґрунтуванням цієї вимоги слугує факт досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000548 від 25.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України (Службова недбалість).
"АРМА наголошує на повному дотриманні законодавства при конкурсному обранні управителя арештованих активів "Межигір’я", - йдеться в повідомленні.
В Агенції нагадали, що відбір здійснюється вже майже рік, наразі триває п’ята спроба обрати нового управителя рухомим, нерухомим майном та корпоративними правами ТОВ "Танталіт".
Як повідомляв УНН, національний парк урочище "Межигір'я" заборгував 13,6 млн грн за спожиту електричну енергію.